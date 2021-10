Maradona Blessed Dream: Το τρέιλερ της ζωής του Θεού που γίνεται σειρά στο «Amazon Prime»

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς για τη ζωή εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, η οποία θα ανεβεί στην πλατφόρμα του Amazon Prime στις 29 Οκτωβρίου.

Ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη αναμένεται να πραγματοποιήσει σε λίγες εβδομάδες η νέα σειρά για τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Το «Maradona Blessed Dream» είναι μια παραγωγή της Amazon και του Amazon Prime, 10 επεισοδίων, σε ένα βιογραφικό ταξίδι στις περιπέτειες και τον μύθο του «Pibe D' Oro», τις σχέσεις με την οικογένειά του και τα πρόσωπα που τον σημάδεψαν. Η πρεμιέρα του είναι προγραμματισμένη για τις 29 Οκτωβρίου, ενώ ήδη έχει ανακοινωθεί η ανανέωσης της σειράς και για δεύτερο κύκλο.

Το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς κυκλοφόρησε και η επιλογή των ηθοποιών που υποδύονται τον Θεό της μπάλας σε τρεις διαφορετικές ηλικίες μοιάζει εύστοχη.

Πάρτε μία πρώτη γεύση από το «Maradona Blessed Dream»:

"i'm alive and i want to keep living" - Diego Armando Maradona

you knew the man on the field, now know the controversy behind the scenes



Maradona: Blessed Dream, new series, Oct 29#MaradonaOnPrime pic.twitter.com/aEGjG0jUEo