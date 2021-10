Μπόκα: Πέντε αγωνιστικές στον Ρόχο για τη γροθιά και το ξήλωμα του πυροσβεστήρα (vids)

Ο Μάρκος Ρόχο τιμωρήθηκε με ποινή πέντε αγωνιστικών και περίπου 25.000 ευρώ πρόστιμο για τα έκτρομα που σημειώθηκαν στ' αποδυτήρια μετά την ήττα της Μπόκα από την Ατλέτικο Μινέιρο για το Copa Libertadores.

Ο 31χρονος πρώην αριστερός μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στον χαμό που προκλήθηκε λόγω της έντασης των παικτών της Μπόκα για το ακυρωθέν γκολ με το VAR και την ήττα στα πέναλτι, λίγο έλειψε να «ξεφύγει».

Στο «ντου» που έκαναν οι παίκτες των xeinezes στ' αποδυτήρια των αντιπάλων, ο Ρόχο γρονθοκόπησε σεκιούριτι και ξήλωσε έναν πυροσβεστήρα για να τον κάνει όπλο στα χέρια του, μέχρι να προλάβει κάποιος να τον σταματήσει και να τον ηρεμήσει.

Η τιμωρία που του ήρθε ήταν πέντε αγωνιστικές και περί τις 25.000 ευρώ...

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3