Μπόκα: Ο Ρόχο πήρε τον πυροσβεστήρα για να τον πετάξει στους αντιπάλους! (vid)

Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο πολύ στ' αποδυτήρια μετά το ματς της Μπόκα με την Ατλέτικο Μινέιρο που ο Μάρκος Ρόχο λίγο έλειψε να μετατρέψει σε όπλό στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα!

Οι παίκτες της Μπόκα Τζούνιορς είχαν «θολώσει» τελείως με το αίσθημα της αδικίας από την φάση κατά την οποία θεώρησαν ότι σκόραραν και ο VAR τους αδίκησε οδηγώντας το δεύτερο ματς με την Ατλέτικο Μινέιρο στα πέναλτι για τους «16» του Copa Libertadores.

Ο Μάρκος Ρόχο, πρώην αριστερός μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε σε σημείο να πιάσει στα χέρια του έναν πυροσβεστήρα που βρήκε δίπλα του στα άγρια επεισόδια στ' αποδυτήρια!

Ευτυχώς ένας ψυχραιμότερος ύψωσε το χέρι του για να τον αναγκάσει να σταματήσει, η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, 8 άτομα της Μπόκα συνελήφθησαν και λέγεται πως παρενέβη η Πρεσβεία της Αργεντινής στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας για την αποφυλάκισή τους!

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3

Chaos in Brazil as Boca Juniors were knocked out of the Copa Libertadores by a VAR decision and all hell broke loose after the game..



8 of their players & staff were arrested by Brazilian police.



😳😳😳pic.twitter.com/bIZFdrWrpU