H CONCACAF απέκλεισε για τρία χρόνια τον αντιπρόεδρο του Σουρινάμ γιατί τα λεφτά που μοίραζε στους αντιπάλους

Ο Ρόνι Μπρουνσβάικ έπαιξε σε διεθνές επίσημο ματς με την ομάδα του στα 60 του χρόνια, αλλά κατάφερε να τιμωρηθεί με τρία χρόνια αποκλεισμό.

Ο αντιπρόεδρος του Σουρινάμ πριν μία εβδομάδα είχε βγει στο προσκήνιο για θετικό λόγο.

Στα 60 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε σε επίσημο διεθνές ματς, φορώντας την φανέλα της ομάδας που του ανήκει, της Μένγκο Ταπόε.

Ωστόσο, η συμμετοχή του, του βγήκε λίγο… ξινή καθώς η CONCACAF τον απέκλεισε για τρία χρόνια από τα γήπεδα! Ο λόγος; Κυκλοφόρησε βίντεο που τον δείχνει, παρά την ήττα της ομάδας του με 6-0, να μοιράζει χρήματα στους παίκτες της αντίπαλης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα!

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl