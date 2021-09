Παίκτης της Χέρενφεϊν έσπασε το σαγόνι του τρώγοντας καρότο!

Μία θέση στη λίστα με τους πιο «ό,τι να 'ναι» τραυματισμούς ποδοσφαιριστών εξασφάλισε ο αμυντικός της Χέρενφεϊν, Ραμί Καΐμπ, ο οποίος θα μείνει εκτός για πέντε εβδομάδες με σπασμένο σαγόνι, κι όλα αυτά επειδή έφαγε καρότο!

Έχουν σημειωθεί τραυματισμοί και τραυματισμοί παικτών του επαγγελματικού επιπέδου, που δεν μπορείς να καταλάβεις πώς συνέβησαν. Όπως του Σαντιάγο Κανιθάρες, ο οποίος είχε χάσει ολόκληρο Μουντιάλ το 2002 επειδή τραυματίστηκε στο... ξύρισμα, από τα θραύσματα ενός σπασμένου after-shave. Αυτή τη διαχρονική λίστα ήρθε να εμπλουτίσει με «τρελό» τρόπο ο Σουηδός αριστερός μπακ της Χέρενφεϊν, Ραμί Καΐμπ, ο οποίος κατάφερε να χειροτερέψει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο σαγόνι εξαιτίας ενός... καρότου.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος μπακ που έχει θέση βασικού στους κυανόλευκους, είχε υποστεί χτύπημα στο σαγόνι στα τέλη Αυγούστου, συνεχίζοντας, όμως, να προπονείται μέχρι να λάβει το πράσινο φως για επιστροφή στη δράση. Ωστόσο, ο τραυματισμός του υποτροπίασε και σύμφωνα με τους Ολλανδούς έσπασε το σαγόνι του τρώγοντας ένα καρότο, που αποδείχθηκε αρκετά σκληρό για να του προξενήσει σοβαρή ζημιά στο μάσημα.

Πλέον, ο ευτράπελος τραυματισμός του θα τον κρατήσει εκτός για πέντε (!) εβδομάδες, χάνοντας τουλάχιστον έξι από τις ερχόμενες αναμετρήσεις της ομάδας του.

The strangest football injury of all time?



It's reported Rami Kaib had already taken a knock during a league match for Dutch side Heerenveen before his ill-fated meal...#OptusSport pic.twitter.com/9vIKZix4O5