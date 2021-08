Μπάρκας: Στην πόρτα της εξόδου από την Σέλτικ

Ο χρόνος πιέζει και η Σέλτικ προσπαθεί να βρει ομάδα προκειμένου να παραχωρήσει τον Βασίλη Μπάρκα, πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο τεχνικός της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου δεν έχει στα βασικά του πλάνα τον 27χρονο Έλληνα κίπερ, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η σκωτσέζικη «Sun» βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα οι «καθολικοί» εκτός από τον Βασίλη Μπάρκα στοχεύουν και στις πωλήσεις των Άλμπιαν Αγιέτι και Μπόλι Μπολινγκόλι-Μπόμπο.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες οι Κέλτες ενισχύθηκαν στο «άσο» αποκτώντας τον Τζο Χαρτ αντί 1,2 εκατομμυρίου ευρώ από την Τότεναμ.

Celtic watching English market for late transfer deals while Barkas, Ajeti and Bolingoli are poised for the exit door #DeadlineDayhttps://t.co/xUmL07zKUS pic.twitter.com/neLKf6aV78