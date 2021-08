Αγιαξ: Η νέα τρίτη φανέλα είναι αφιερωμένη στον Μπομπ Μάρλεϊ (pic & vid)

Ο Άγιαξ αποτίει φόρο τιμής στον Μπομπ Μάρλεϊ και στο τραγούδι «Three Little Birds» μέσω της τρίτης εμφάνισης του για τη νέα σεζόν.

Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα της τρίτης φανέλα του «Αίαντα» για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η ολλανδική ομάδα θέλησε τιμήσει τον θρυλικό τραγουδιστή της ρέγκε με τον οποίο υπάρχουν δεσμοί, καθώς το τραγούδι του «Three Little Birds» αποτελεί ο ανεπίσημος ύμνος για τους φιλάθλους του Άγιαξ.

Αλλωστε ο γιος του Μάρλεϊ, Κάι Μάνι Μάρλεϊ, είχε τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι στην «Johan Cruijff Arena» to 2018.

Ετσι η νέα εμφάνιση του συλλόγου έχει λεπτομέρειες στον γιακά και στα αστέρια πάνω από το σήμα του Άγιαξ με τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και χρυσό.

Ajax have dropped their new Bob Marley inspired third kit, which includes 'Three Little Birds'.



Stunning 👏 pic.twitter.com/YjGVrjhm8L