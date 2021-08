Σενάριο για Καγκάβα και Πόρτλαντ Τίμπερς

Στις ΗΠΑ κυκλοφορεί η φήμη πως ο Σίντζι Καγκάβα αφήνει τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να παίξει στο MLS.

Μία φήμη από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, θέλει τον Σίντζι Καγκάβα να αφήνει τον ΠΑΟΚ και να παίζει στο MLS!

Σύμφωνα με λογαριασμό ομάδας… μπέιζμπολ από το Πόρτλαντ, η τοπική ομάδα των Τίμπερς στο MLS ετοιμάζεται να κλείσει τον Ιάπωνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να βοηθήσει φέτος τον «δικέφαλο».

Hearing rumors of Shinji Kagawa being transferred to @TimbersFC from his current club, @PAOK_FC. More to come. #RCTID