O Αγιαξ θέλει να φέρει πίσω στο Αμστερνταμ τον Κρίστιαν Ερικσεν!

Οι Ολλανδοί σκέφτονται σοβαρά να πάρουν τον αρχηγό της εθνικής Δανίας, δύο μήνες μετά το καρδιακό επεισόδιο στην διάρκεια του Euro.

Πέρασαν δύο μήνες από την στιγμή που ο Κρίστιαν Ερικσεν υπέστη καρδιακό επεισόδιο στην διάρκεια του Euro, η οποία συγκλόνισε τον πλανήτη.

Ο αρχηγός της εθνικής Δανίας είχε σωριαστεί στο έδαφος στην διάρκεια του αγώνα με την Φινλανδία, σε μια στιγμή που προκάλεσε τρόμο, αλλά ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, καθώς ο άσος της Ιντερ άντεξε…

Δύο μήνες μετά ο Αγιαξ, ο σύλλογος που του εκτόξευσε την καριέρα, σκέφτεται σοβαρά να τον φέρει πίσω στο Αμστερνταμ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία, ο σύλλογος έχει ήδη μιλήσει με το ιατρικό προσωπικό, το οποίο εγκρίνει να γίνει κίνηση και να μπορέσει να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής στην ομάδα.

Exclusive: Sources close to Christian Eriksen confirm to me that the player has taken his first steps towards a move back to #Ajax Amsterdam. His medical conditions have been checked by Ajax’ medical staff who have given the go-ahead for the move to advance.