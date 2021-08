Στη Βίσελ Κόμπε ο Μπόγιαν Κρκιτς, συμπαίκτης και πάλι με τον Ινιέστα (pic)

Με τη φανέλα της Βίσελ Κόμπε στην Ιαπωνία θα αγωνίζεται ο Μπόγιαν Κρκιτς, από τη νέα σεζόν. Σμίγει ξανά με τον Αντρές Ινιέστα ο Ισπανός άσος.

Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας, για λογαριασμό της Βίσελ Κόμπε.

Αυτή θα είναι και η πρώτη του εμπειρία στο πρωτάθλημα της Ασίας, αλλά και η τρίτη ήπειρο της καριέρας του, αφού προέρχεται από τη θητεία του στη Μόντρεαλ Ίμπακτ και το MLS.

Στην Βίσελ Κόμπλε ο Κρκιτς θα συναντήσει ξανά τον Αντρές Ινιέστα με τον οποίο συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα. Στο παρελθόν ο έμπειρος Ισπανός άσος, έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των «μπλαουγκράνα», Ρόμα, Μίλαν, Άγιαξ, Στόουκ, Μάιντς, Αλαβές και Μόντρεαλ Ίμπακτ.

«Ανυπομονώ για αυτή την υπέροχη πρόκληση. Αυτή η ευκαιρία είναι μία από τις καλύτερες.. Με ελκύει ο ιαπωνικός πολιτισμός εδώ και πολύ καιρό και χάρη στη Βίσελ Κόμπε, μπορώ να ζήσω στην Ιαπωνία. Ο Ινιέστα είναι ξεχωριστός για μένα και είμαι χαρούμενος που μπορώ να παίξω ξανά μαζί του. Θέλω να πετύχω πολλά γκολ από τη βοήθειά του», ανέφερε κατά την παρουσίασή του ο Μπόγιαν Κρκιτς.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk