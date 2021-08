Μπάλακ: «Σκοτώθηκε ο 18χρονος γιος του σε δυστύχημα με "γουρούνα" στην Πορτογαλία» (pics)

Τραγωδία για τον Μίχαελ Μπάλακ, καθώς ο γιος του σκοτώθηκε σε δυστύχημα που είχε με γουρούνα στην Πορτογαλία, όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας.

Ο 18χρονος γιος του άλλοτε άσου της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Τσέλσι, Μίχαελ Μπάλακ, έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που είχε στην Πορτογαλία.

Όπως μεταδίδουν τα πορτογαλικά Μέσα, ο Εμίλιο, τράκαρε με τη γουρούνα που οδηγούσε στις της Πέμπτης (5/8), στην περιοχή Τροία της νότιας Λισαβόνας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αναφορές το μοιραίο συνέβη σε μια πολυκατοικία γνωστή ως Villas do Mar.

Ο νεαρός είχε πάει για διακοπές στο σπίτι που έχει αγοράσει ο πατέρας του. Μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος από μια πορτογαλική παραλία το Σαββατοκύριακο, ενώ ανέβασε στα social media του άλλη μια στιγμή του από το Comporta Beach Club, ένα μοντέρνο στέκι κοντά στον τόπο της συντριβής του οχήματός του σήμερα το πρωί.

Η χερσόνησος Τροία, βρίσκεται απέναντι από το Σετούμπαλ από όπου κατάγεται ο Ζοζέ Μουρίνιο και θεωρείται ως μία από τις ομορφότερες ακτές της Πορτογαλίας της Πορτογαλίας με έκταση 8 χιλιομέτρων από παρθένα άμμο και κρυστάλλινα νερά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το θανατηφόρο περιστατικό δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη.

Ο Εμίλιο είναι ένα από τα τρία παιδιά που έχει ο πρώην παίκτης με τη Σιμόν Λάμπε, με την οποία παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2008.

RIP Emilio

