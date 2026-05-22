«Χωρίς Φίλτρο»: Ο Νίκος Παπαδογιάννης προβλέπει το σκορ που θα... δείξει πρόκριση Ολυμπιακού

Το Final Four 2026 είναι εδώ και ο Νίκος Παπαδογιάννης, παρέα με τη NOVA, εξηγεί «Χωρίς Φίλτρο» γιατί το υψηλό σκορ θα είναι δείκτης νίκης για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στον μεγάλο πρώτο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας και η αγωνία για το αποτέλεσμα χτυπάει κόκκινο!

Απέναντι στους κατόχους του τίτλου, οι Ερυθρόλευκοι καλούνται να βρουν τον δρόμο προς τη νίκη και τον τελικό της Κυριακής απέναντι στον νικητή του Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης παρέα με τη NOVA, κάνει μία πρώτη πρόβλεψη «Χωρίς Φίλτρο» για τον δείκτη του σκορ, που μπορεί να αποτελέσει συνώνυμο νίκης για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μόλις ακουστεί η κόρνα της λήξης!

Δείτε εδώ το βίντεο: