«To NBA Europe έχει να κάνει περισσότερο με το ποδόσφαιρο αντί για το μπάσκετ!»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague, Δημήτρης Ιτούδης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο εκτελεστικός διευθυντής Γκόραν Σάσιτς μίλησαν για αρκετά και ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως το NBA Europe, το Financial Fair Play, το καλεντάρι και τους τραυματισμούς.

Στο περιθώριο του Final Four της EuroLeague, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 22/5 συνέντευξη Τύπου του EHCB. Ο πρόεδρος της Ένωσης Προπονητών της EuroLeague, Δημήτρης Ιτούδης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο εκτελεστικός διευθυντής Γκόραν Σάσιτς μίλησαν για αρκετά και ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως το NBA Europe, το Financial Fair Play, το καλεντάρι και τους τραυματισμούς.

Αρχικώς, ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στο ετήσιο σεμινάριο EHCB Coaches Congress που θα λάβει χώρα στην Αθήνα. Το τετραήμερο συνέδριο EHCB Coaches Congress 2026 θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάδειξη του Πρωταθλητή Ευρώπης στο ίδιο γήπεδο.

Ένας από τους βασικούς στόχους του EuroLeague Head Coaches Board είναι η διάδοση της γνώσης και της εμπειρίας στη νέα γενιά προπονητών παγκοσμίως. Το EHCB Coaches Congress αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή αυτής της φιλοσοφίας. Προπονητές από όλα τα επίπεδα θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στην κατανόηση του παιχνιδιού, έχοντας άμεση πρόσβαση σε κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου από τη EuroLeague και το NBA.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αναφέρθηκε στο NIL, στο Financial Fair Play και στο ζήτημα των τραυματισμών. Αναφορικά με το NIL, εξήγησε πως αλλάζει το παγκόσμιο μπάσκετ, αφού αποδυναμώνει τις εγχώριες λίγκες και δημιουργεί αστάθεια στις ομάδες. «Για να προστατευτεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πρέπει να υπάρξουν προτάσεις και λύσεις, που ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν ευκαιρίες για νεαρούς παίκτες» ανέφερε.

Αναφορικά στο κομμάτι των τραυματισμών, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος τόνισε: «Οι τραυματισμοί επηρεάζουν ολόκληρο το οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χρειαζόμαστε μια ενιαία προσέγγιση από προπονητές, γιατρούς, την Ένωση Παικτών, τους διαιτητές, τη διοίκηση της EuroLeague και τα στελέχη των συλλόγων. Η προετοιμασία της preseason, η καλύτερη διαχείριση του καλενταριού και η ανάγκη για πραγματικές, κοινές λύσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για το μέλλον».

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής Γκόραν Σάσιτς αναφέρθηκε στον θεσμό του προπονητή, εξηγώντας: «Όποιος δεν σέβεται τους προπονητές, θα παίρνει απάντηση από εμάς! Μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν 16–18 ώρες τη μέρα, με 30 χρόνια πορείας στην προπονητική. Πώς τολμά κάποιος να κρίνει προπονητές χωρίς καμία εμπειρία; Πώς γίνεται κάποιος που δεν έχει δει ποτέ ούτε μία προπόνηση να νομίζει ότι ξέρει καλύτερα;».

Ο κ. Σάσιτς μίλησε για το NBA Europe, σημειώνοντας: «Αυτή η ιδέα είναι μια συζήτηση που κρατά πάνω από δέκα χρόνια. Από την αρχή είπα ότι δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ, αλλά περισσότερο με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να τη συζητήσουν το NBA και η UEFA! Θα σας φέρω ως παράδειγμα την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τα μεγαλύτερα brands στον κόσμο δεν πληρώνουν για να παίξουν. Πληρώνονται για να παίξουν! Δεν πιστεύω τίποτα μέχρι να δω business plan. Από τη στιγμή που το NBA παρουσίασε το business plan, μπορούμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον κάπως υποχώρησε. Ο Τόνι Πάρκερ ήταν ο πιο ενθουσιώδης με αυτό το project, αλλά ακόμη και εκείνος και άλλοι που αρχικά στήριξαν την ιδέα έγιναν πιο απαισιόδοξοι.

Αντί να περιμένουμε θαύματα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μια ειλικρινής συνεργασία ανάμεσα σε όλους (NBA, FIBA, UEFA) είναι προς όφελος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι».

Ο Δημήτρης Ιτούδης πρόσθεσε: «Στο μπασκετικό οικοσύστημα όλα τα κλαμπ έχουν βοηθήσει. Αν έχουμε αυτή τη βάση, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως τα κλαμπ πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

Ομάδες όπως η Παρτίζαν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Βίρτους και η Βαλένθια. Πώς μπορούν η Παρτιζάν, ο Ερυθρός Αστέρας, η Χάποελ ή η Ντουμπάι να προετοιμάσουν μια ομάδα με διάρκεια για τα επόμενα χρόνια, όταν δεν γνωρίζουν αν θα παίζουν στη EuroLeague;

Ακούω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει, ίσως και ο Άρης. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν να συμμετάσχουν. Ίδιες υποχρεώσεις και ίδια δικαιώματα, ώστε να είμαστε πιο sustainable. Δεν μπορούμε να επενδύουμε μόνο για έναν χρόνο, αλλά σε βάθος τριετίας. Πρέπει να τους ακούμε και να τους δίνουμε τα ίδια δικαιώματα. Είναι όνειρό μου να δω 20–30 ομάδες στο σύστημα».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».