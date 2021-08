Σέλτικ: Ανακοίνωσε τον Χαρτ η ομάδα του Μπάρκα

Η Σέλτικ του Βασίλη Μπάρκα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζο Χαρτ και του Τζέιμς ΜακΚάρθι.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είχε θέσει εδώ και ένα μήνα ως μεταγραφική προτεραιότητα της Σέλτικ την απόκτηση του τερματοφύλακα. Ο διακαής πόθος του 55χρονου ομογενή προπονητή ήταν ο Ματ Ράιαν, αλλά ο Αυστραλός έκλεισε στη Ρεάλ Σοθιεδάδ.

Ο 29χρονος Σκωτσέζος, Σκοτ Μπάιν, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ ο Βασίλης Μπάρκας δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών. Εδώ και πέντε μέρες η ομάδα της Γλασκώβης ήταν σε επαφές με την Τότεναμ και τον Τζο Χαρτ.

Την Τρίτη (3/8) ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Άγγλου τερματοφύλακα από τους Σπερς αντί 1,2 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Χαρτ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Σρούσμπερι και το 2006 τον απέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι.

Παραχωρήθηκε κατά σειρά δανεικός σε Τρανμίρ, Μπλάκπουλ, Μπέρμιγχαμ, Τορίνο και Γουέστ Χαμ. Το 2018 τον απέκτησε η Μπέρνλι αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τον περασμένο Αύγουστο έμεινε ελεύθερος και μετακινήθηκε στην Τότεναμ.

Παράλληλα, η ομάδα της Γλασκώβης ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ιρλανδού μέσου, Τζέιμς ΜακΚάρθι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κρίσταλ Πάλας.



Welcome to #CelticFC, Joe Hart and James McCarthy! #WelcomeHart #WelcomeMcCarthy

— Celtic Football Club (@CelticFC) August 3, 2021