Bedale FC: Διάφανη εμφάνιση για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη!

Απόλυτα πρωτοποριακή απόφαση από την Bedale FC του Γιόρκσαϊρ που αποφάσισε να παρουσιάσει διάφανη εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να προωθήσει την πρόληψη κατά του καρκίνου του προστάτη!

Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί ιδιαίτερες, πρωτότυπες, περίεργες και διαφόρων ειδών εμφανίσεις για τις ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν προκαλέσει εντυπώσεις.

Ωστόσο, η Bedale FC από το Γιόρκσαϊρ το πήγε ένα βήμα παρακάτω για καλό σκοπό.

Παρουσίασε την αγωνιστική στολή για τη νέα σεζόν και πρόκειται για... διάφανη εμφάνιση προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη...

It's been a strong summer for kit launches, but nothing comes close to Bedale AFC's new transparent gear...



They're raising awareness of Prostate Cancer and encouraging men to get themselves checked 👏 pic.twitter.com/0LGVxKNgI2