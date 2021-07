Οι θρύλοι του Άγιαξ παρουσίασαν τις νέες συλλεκτικές φανέλες με το παλιό σήμα (pics & vid)

Για μία ακόμα φορά ο Άγιαξ πρωτοτύπησε και παρουσίασε τη νέα φανέλα η οποία έχει το παλιό σήμα της ομάδας, με τρεις θρύλους του συλλόγου να παίρνουν το ρόλο... μοντέλου.

Το αποτέλεσμα της νέας φανέλας του Άγιαξ είναι εντυπωσιακό. Πρόκειται πάλι για άσπρη και κόκκινη, με μοναδική αλλαγή ότι η κόκκινη γραμμή θα είναι μικρότερη. Αυτό όμως που κάνει τη διαφορά είναι το σήμα της ομάδας.

Μετά από αίτημα των φιλάθλων, ο σύλλογος επανέφερε το παλιό σήμα. Το 1991 ο Άγιαξ άλλαξε το σήμα του και τριάντα χρόνια επιστρέφει, σε μια συλλεκτική έκδοση. Εκτός όμως από αυτό, στη συγκεκριμένη φανέλα, δεν θα υπάρχουν ονόματα στις εγχώριες διοργανώσεις, θυμίζοντας τις εμφανίσεις που φορούσαν στο παρελθόν οι θρύλοι του Αίαντα.

Στο παρακάτω βίντεο, εμφανίζονται τρία παιδιά τα οποία παρατηρούν φωτογραφίες παλαίμαχων του συλλόγου και στο τέλος βγάζουν τις ζακέτες τους για να δείξουν τη νέα φανέλα. Εκεί όμως υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη. Τρεις παίκτες οι οποίοι έγραψαν ιστορία με τον σύλλογο της Ολλανδίας, εμφανίζονται στο βίντεο και ποζάρουν με τις νέες φανέλες.

Ο λόγος για τους Φρανκ Ράικαρντ, Μάρκο Φαν Μπάστεν και Σάακ Σβαρτ, οι οποίοι έγραψαν με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του Άγιαξ.

