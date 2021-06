Με ήρωα τον 35χρονο Οτσόα το Μεξικό προκρίθηκε στον τελικό του Concacaf Nations League (pic & vid)

Χάρη στον Γκιγιέρμο Οτσόα το Μεξικό κατάφερε κι επικράτησε με 5-4 της Κόστα Ρίκα στα πέναλτι κι έτσι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Concacaf Nations League.

Ο «εξαδάκτυλος» Γκιγιέρμο Οτσόα, ο οποίος στα 35 του χρόνια συνεχίζει και κατεβάζει... ρολά, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Μεξικού στην αναμέτρηση με την Κόστα Ρίκα.

Οι δύο ομάδες, οι οποίες αναμετρήθηκαν για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος Εθνών Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, αναδείχθηκαν ισόπαλες (0-0) στην κανονική διάρκεια στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Στην παράταση η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε κι έτσι Μεξικό και Κόστα Ρίκα οδηγήθηκαν στα πέναλτι. Εκεί το Μεξικό είχε σε κορυφαία μέρα τον Οτσόα, ο οποίος απέκρουσε το τελευταίο πέναλτι του Κρουζ και έδωσε στην ομάδα του την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ετσι, το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ την Δευτέρα (07/06, 4:00 π.μ ώρα Ελλάδας) στον τελικό του Concacaf Nations League.

