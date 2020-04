UEFA eEURO 2020: Η Ελλάδα μαθαίνει τους υποψήφιους «μονομάχους» στα τελικά (pics & vids)

Τα δεδομένα λόγω της πανδημίας άλλαξαν και το πρώτο στα χρονικά πανευρωπαικό τουρνουά eSoccer υπό την αιγίδα της UEFA έρχεται στις οθόνες μας πολύ πιο σύντομα από ότι περιμέναμε.

Μέσα στο διήμερο 23-24 Μαΐου, η Ελλάδα εκπροσωπούμενη από τους Δημήτρη Κεφαλίδη και Κωνσταντίνο Γκεμιτζόγλου, θα διεκδικήσει την κορυφή της Ευρώπης, μετά την εξαιρετική πορεία και πρωτιά στο προκριματικό τουρνουά. Μαζί με Σερβία, Ρουμανία, Βοσνία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία, έχουν καταλάβει τις 10 από τις 16 θέσεις της τελικής φάσης, σε ένα «ρόστερ» που θα γίνει ακόμη δυνατότερο με την είσοδο των τελευταίων έξι φιναλίστ.

Τα play-offs ξεκίνησαν δυναμικά πριν από μία εβδομάδα και η δεύτερη αγωνιστική (27/4) έρχεται για να κρίνει την εικόνα στο κάδρο των «μονομάχων», που θα κληθεί φυσικά να αντιμετωπίσει και η ελληνική ομάδα μετά την κλήρωση.

