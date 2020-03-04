ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 66
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 41vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 37
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΛΥΩΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
LIVE
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 41vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 37
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 120vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 134vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 94vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 100vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 114vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 120vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 133vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126
LIVE
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
ΤΟΦΑΣ 90vs
ΑΝΔΟΡΑ 80
LIVE
ΜΟΝΑΚΟ 6vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ 6
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 89vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 78
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 2vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 2vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 1vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 3
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1vs
THIAGO TIRANTE 0
LIVE
KATERINA BONDARENKO 0vs
REBECCA PETERSON 1
LIVE
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ 1vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 1
LIVE
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ 0vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 1
LIVE
BAVISETTI/BHATIA 1vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
LIVE
BOLUDA/CHEPELEV 1vs
MARTOS GORNES/PEREZ 0
LIVE
ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 0vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ 0
LIVE
ΧΟΒΧΑΝΙΣΙAΝ ΜOΥΣΕΓΚ 0vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ 0
LIVE
DRAGOS IGNAT 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1
LIVE
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ 0vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 0
LIVE
BERNARDA PERA 0vs
WANG XINYU 0
LIVE
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 0
LIVE
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ 0vs
ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΡΟΜΠΙΝ 0
LIVE
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 0vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 0
LIVE
IRINA BEGU 1vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 0
LIVE
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ 0vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 0
LIVE
ΖΧΟΥ ΛΙΝ 0vs
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0
LIVE
SEM VERBEEK 0vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 1
LIVE
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 1vs
ΜΠΟΣΙΟ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
LIVE
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ 0vs
MISAKI DOI 1
LIVE
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 0vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 0
LIVE
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ 0vs
JODY MAGINLEY 0
LIVE
GARCIA/SORRIBES 0vs
ARRUABARRENA/DAVIS 0
LIVE
KRISTIE AHN 1vs
USUE ARCONADA 0
LIVE
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0vs
YSALINE BONAVENTURE 0
LIVE
ΜΠΡΑΜAΤΖΟ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0vs
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MCADOO/PARKS 2vs
XU/YOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATERINA SINIAKOVA 2vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KIM CLIJSTERS 0vs
JOHANNA KONTA 2
ΤΕΛΙΚΟ
XUN FANG YING 1vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
K. KING/PATINO 2vs
DESCOTTE/HERNANDEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINORI IMADA 0vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA POTAPOVA 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 2vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΤΟ ΝAΧΟ 1vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 2vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ 0vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
GUSTAF STROM 0
ΤΕΛΙΚΟ
FANNI STOLLAR 1vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ 0vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 2vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PAULA ORMAECHEA 0vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 2vs
PAULA KANIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ 0vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 2vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROBBIE ARENDS 1vs
MUZINGAYE SIBANDA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ 0vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ 0vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JUSTINE PYSSON 2vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUCA NARDI 2vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 2vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA 0vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2
ΤΕΛΙΚΟ
EVGENY TYURNEV 0vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 2vs
SAUMYA VIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
CEZAR CRETU 0vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 1vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
UMUT KAAN YENILMEZ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAIGE MARY HOURIGAN 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEVIN BADENHORST 0vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANDREEA AMALIA ROSCA 2vs
ARINA VASILESCU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ 1vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 2vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ 0vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CONSTANTIN SCHMITZ 1vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANRI NAGATA 0vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ELENA-TEODORA CADAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TE RIGELE 0vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
ΚΟΠ Σ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ 0vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDER IGOSHIN 0vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO BRONZETTI 0vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
N. SANCHEZ IZQUIERDO 1vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 2vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 2vs
J. FCO VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 2vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
DARJA VIDMANOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ 1vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCESCO MAESTRELLI 2vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELIS SEZER 2vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NINO EHRENSCHNEIDER 1vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 2vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARL ROOTHMAN 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LUC KOENIG 0vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 2vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
HANA EL DEEB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
LO CHIEN HSUN 2vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 1vs
HALA FOUAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERT ROGLAN 1vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 2vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NG HAO YUAN 0vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERI SHIMIZU 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ 0vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
MIKAEEL WOODMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARTHA MATOULA 2vs
RAFAILIA FULOP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
GERHARDT BECKER 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN ALCALDE 0vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 2vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 2vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 2vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELISA CAMERANO 2vs
SHAHD HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ 0vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
JORGE MARTINEZ 1vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 2vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ELEONORA MOLINARO 0vs
OANA GEORGETA SIMION 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 2vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 1vs
ALISON VAN UYTVANCK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
WILLIAM GRIFFITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ 1vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAGAR RAMADAN 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIERRE MALAN 2vs
CONNOR KRUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDR BINDA 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 2vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PEDRO ARAUJO 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAKERU YUZUKI 1vs
TIM HANDEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ 0vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ 0vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ISABELLA KRUGER 1vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIM RIEDEL 0vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PURTSELADZE/STROM 0vs
PATZANOVSKY/SOLBERG 2
ΤΕΛΙΚΟ
GABARRO/TACCHI 1vs
GUNES/SARITAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHINESE TAIPEI (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MASUR/SIMON 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
JANG SU JEONG 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
INDONESIA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 1vs
VICTOR ERNAELSTEEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
HESSE/TAYLOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
JANICE TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ 0vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOKLINA/MISHINA 2vs
SEIBOLD/ZAJA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOGDAN/MDLULWA 0vs
OCHSNER/ZUGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
LANGA/LOUBSER 0vs
LE BIHAN/NOEL 2
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BILGIN/ILKEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTOS KEISIDIS 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLAKE ELLIS 0vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTUNA/WILLIS 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PAAR/WACHACZYK 2vs
LECHEMIA/PONCHET 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAKAREVIC/MALECKOVA 2vs
LUKAS/NJIRIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARIA KALLISTROU 0vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 2vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
NICHOLAS DAVID IONEL 0vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΡΖAΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
IVAN GAKHOV 0vs
THOMAS DESCHAMPS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 1vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
GENARO OLIVIERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAROLA BEJENARU 2vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2vs
ΠΕΡΕΙΡΑ ΧΟΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEVAN POPOVIC 0vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BURGER/KRUGER 0vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ 0vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 2vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
ASTAKHOVA/DEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SERGIO SIKHARULIDZE 0vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUKHARCHUK/RUSOVA 0vs
SIMMONDS/THOMBARE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOSE ZEHNDER MARIA 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
IGOR SAVELJIC 2vs
HAMAD MEDJEDOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ 0vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERRMANN/PRISACARIU 2vs
ALEXANDRE/CRESCENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAMILA GIORGI 2vs
ALIZE CORNET 1
ΤΕΛΙΚΟ
ORTEGA/ROOTHMAN 0vs
RAWAT/VELDHEER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 2vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
SINHA/TSIANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
SALTON/VAN WYK 0vs
KALENICHENKO/THIROU. 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ 0vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZEINA SHAABAN 2vs
FARIDA SABRA 0
ΤΕΛΙΚΟ
SIMON IVANOV 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABRAL/FARIA 2vs
PAUL/STEINEGGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
KENNY DE SCHEPPER 0
ΤΕΛΙΚΟ
EN SHUO LIANG 2vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DE ROSA/MARTELLATO 0vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOSTYUK/KUZMOVA 2vs
KALASHNIK./SAVINYKH 0
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
MARRERO/MULYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 2vs
AFONSO SALGADO 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 2vs
MULLER/TIMMERMANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ 1vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/VIDMANOVA 0vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DOUMBIA/REBOUL 0vs
DAVIS/SIBANDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0vs
G. GRANOLLERS-PUJOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
CREPATTE/PONTICO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 2vs
ZAKHAR TRAPEZNIKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 2vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOLAR/MAKHORKINA 0vs
GAGGINI/SANER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/CHAN 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
XU/ZHANG 2vs
NUGROHO/TJEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
KERKHOVE/SCHOOFS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOEHLER/HANDEL 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEX BARRENA 0vs
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZNETSOV/MARTINEZ 0vs
BORTOLOTTI/ESTEVE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ 0vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CERVANTES/ROCA 2vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAKHOV/LOPEZ 0vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. 1
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
INDIA (W) 2vs
UZBEKISTAN (W) 0
MIRZA/RAINA -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
ROMAN BURRUCHAGA -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
LESYA TSURENKO -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
CHRISTINA MCHALE -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
HURRICANE TYRA BLACK -vs
ΜΠΕΚΤAΣ ΕΜΙΝΑ -
ΜΟΝΤΕΖ ΠAΜΕΛΑ -vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ -vs
SOPHIA SHAPATAVA -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ -vs
ΠΕΡΙΝ ΚΟΝΙ -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
BARRENA/VILICICH -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -vs
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
TOBY BOYER -vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ -vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ -
RODRIGO BANZER -vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΣΟΥ ΣΙΛΙΝ -vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ -
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ -vs
ΜΠΡAΣΓΟΥΕΛ ΜΙΣΑΧ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ -vs
JORDAN SAUER -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
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ΒΑΜΠΟΥΛΑ (Γ) 1vs
ΒΙΕΣΤΙ (Γ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ORPO (W) 3vs
KUORTANE (W) 0
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ΣΑΛΟΝ ΒΙΛΠAΣ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 82vs
ΚΑΤAΓΙΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΣΙΝΚΙ ΣΙΓΚΑΛΣ 97vs
ΚΟΥΒΟΤ ΚΟΥΒΟΛΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΤAΜΠΕΡΕ ΠΙΡΙΝΤΟ 127vs
ΟΥΡΑ 88
ΤΕΛΙΚΟ
KOBRAT LAPUA 105vs
ΚΟΡΙΧAΙΤ ΟΥΣΙΚΑΟΥΠΟΥΝΚΙ 79
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ΣΛΟΒAΤΣΚΟ 0vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 0
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ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ 4vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 0
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ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ 3vs
ΓΙAΜΠΛΟΝΕΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 4vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ 2
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2
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ΟΥΡAΛ -
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ΣΛAΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ 2
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ΠΡΕΣΟΦ 0vs
ΚΟΜAΡΝΟ 1
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ΖΒΟΛΕΝ 0vs
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STOCKTON KINGS 116
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WISCONSIN HERD 106
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ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 51
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ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) 44vs
ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) 41
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ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) 31
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ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 73vs
ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 42
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KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 86vs
ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 64
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ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 73vs
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 60
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BK ZABINY BRNO (W) 57vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 58
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BK LOKO TRUTNOV (W) 57vs
ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΝΟ (Γ) 95vs
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 61
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ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 4vs
ΝΤΝΙΠΡΟ-1 0
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ΚΑΡΠAΤΙ 0vs
ΟΛΕΞAΝΤΡΙΑ 1
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ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ 0
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ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ 2vs
ΛΒΙΒ 0
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ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1vs
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΓΚΟΦ 2
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ΜΠAΝΚΑ ΤΡΑΝΣΙΛΒAΝΙΑ ΚΛΟΥΖ 78vs
ΜΠΑΙΡΟΙΤ 80
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KΙΕΒΟ 46vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 52
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ΜΠAΚΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 44vs
TSMOKІ MINSK 46
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ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 78vs
ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 77
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CALCIT VOLLEY 1
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ΒΑΛΝΤΒΙΕΡΤΕΛ -
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ΧAΠΟΕΛ ΡΑΑΝAΝΑ 0
ΜΑΚAΜΠΙ ΧAΙΦΑ -vs
ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ -
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ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) 81
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ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
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ΠΟΠΡΑΝΤ 0
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ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0
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NOROESTE 0
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BARRETOS-SP 0
GREMIO OSASCO-SP -vs
EC SAO BERNARDO-SP -
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SANTA CRUZ DE NATAL 0
ASSU -vs
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ΣΒΕΝΤAΛΑ (Γ) 0
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ASKO LINZ/STEG (W) 0
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ΛΕΙΝΤΙΣ ΙΝ ΜΠΛΑΚ ΑΑΧΕΝ (Γ) -
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XV ΝΤΕ ΠΙΡΑΣΙΚAΜΠΑ 0
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ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ 45
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ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 86
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ΙΚ ΕΟΣ (Γ) 23vs
ΛΟΥΛΕΑ ΒΒΚ (Γ) 49
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ΣΒΑΝΣ ΓΚΜΟΥΝΤΕΝ 48vs
ΝΤΕΤΣΙΝ 48
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ΧΑΛΜAΝ ΒΙΕΝΝΗΣ 46vs
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 42
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ΒΕΛΓΙΟ (Γ) 0
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ΔΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Γ) 2
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γ) 1vs
ΣΟΥΗΔΙΑ (Γ) 0
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΙΤΑΛΙΑ (Γ) -
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 0
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ΟΣΙΓΕΚ 0
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ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2
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ΣAΒΙΝΟ ΝΤΕΛ ΜΠΕΝΕ ΣΚΑΝΤΙΤΣΙ (Γ) -vs
ΕΞΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Γ) -
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ΣΟΝΤΕΡΤΕΛΤΖ 1vs
ΒΙΝΓΚΑΚΕΡ 0
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AFRICA SPORTS 1vs
ΤAΝΤΑ 0
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ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΓΚΑΝΟΑ 1
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OKK ΣΠΑΡ ΣΑΡAΓΙΕΒΟ 66
ΝΤΙΝAΜΙΚ -vs
ΜΠΟΡΑΚ ΚΑΣAΚ -
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