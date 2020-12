Ο Τόνι Κρόκερ συνεχίζει στην Αυστραλία και τους 36ers (pic)

ΟΙ 36ers της Αδελαΐδας είναι η νέα ομάδα του Τόνι Κρόκερ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε τα πρώτα του βήματα στην ΑΕΝΚ ενώ πριν τρία χρόνια ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Euroleague με την φανέλα της Χίμκι.

Ο Κρόκερ δεν ανταποκρίθηκε και πλέον αποφάσισε να αλλάξει ήπειρο και να πάει στην Αυστραλία.

Second import

Welcome to the Sixers @tcrock23!

https://t.co/PY68AVlEPA#WeAreSixers

— Adelaide 36ers (@Adelaide36ers) December 1, 2020