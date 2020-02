Ο μεγαλύτερος γιος του, Σαρίφ Ο' Νιλ ανέβασε ένα βίντεο στο twitter με την 13χρονη αδερφή του, Μι'Άρα Ο' Νιλ (σχεδόν) να καρφώνει με το ένα χέρι.

Πρόκειται για κορίτσι 13 χρονών με ύψος 1.95 μέτρα η οποία παίζει μπάσκετ στο σχολείο της, στο Crossroads School στην Σάντα Μόνικα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο.

So my 13 year old sister is a cheat code ... almost dunking pic.twitter.com/JS1wPu9Y1F

— Shareef O’Neal (@SSJreef) February 26, 2020