Συγκεκριμένα ήταν προγραμματισμένο το Game 1 των ημιτελικών Σιάτλ-Μινεσότα ωστόσο το ματς δεν πρόκειται να γίνει επειδή βρέθηκε θετικό κρούσμα στις τάξεις των Σιάτλ Στορμ.

Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν άμεσα νέα τεστ στις παίκτριες της ομάδας και στη συνέχεια θα οριστεί νέα ημερομηνία για την διεξαγωγή της αναμέτρησης.

The following was released by the WNBA: pic.twitter.com/kJmOb9xJuM

— WNBA (@WNBA) September 20, 2020