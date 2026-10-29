Λιντ: Η Ατλάντα Ντριμ κυριάρχησε από το ξεκίνημα, προηγήθηκε με 20 πόντους στο ημίχρονο και νίκησε με 80-69 τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, οδηγώντας τους τελικούς του WNBA σε έβδομο και καθοριστικό παιχνίδι, όπου θα κριθεί ο τίτλος.

Οι Ατλάντα Ντριμ έβγαλαν αντίδραση, επικράτησαν με 80-69 των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις στο Game 6 των τελικών του WNBA και έστειλαν τη σειρά σε έβδομο και καθοριστικό παιχνίδι για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με ένα εκρηκτικό πρώτο δωδεκάλεπτο και προβάδισμα 20 πόντων στο ημίχρονο, η ομάδα της Ατλάντα έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου, με τις Βάλκιρις να έχουν πλέον την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό τους, στο Chase Center του Σαν Φρανσίσκο.

Πρωταγωνίστριες για την Ατλάντα ήταν οι Έιντζελ Ρις, Ράιν Χάουαρντ και Αλίσα Γκρέι, οι οποίες σημείωσαν μαζί 59 πόντους. Η Ρις πρόσθεσε 14 ριμπάουντ, καταγράφοντας το τέταρτο νταμπλ-νταμπλ της στη σειρά των τελικών, ενώ η Γκρέι ήταν καθοριστική με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ και 2 κλεψίματα.

Allisha Gray had herself a DAY 🚨 23 PTS 6 REB 5 3PM 3 AST 3 BLKS 2 STL 8-12 FG #2026WNBAFinals | #WNBASeason30 https://t.co/5KVqXoX0dD — WNBA (@WNBA) October 29, 2026

Πλέον, η υπόθεση τίτλος θα κριθεί σε Game 7, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής στις 2:00 π.μ. ώρα Ελλάδας στο Chase Center, έδρα των Βάλκιρις.