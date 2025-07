Κλαρκ: Καταδικάστηκε σε 2.5 χρόνια φυλάκιση ο άνδρας που την παρακολουθούσε και την παρενοχλούσε με μηνύματα

Ένας 55χρονος άνδρας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 2.5 ετών επειδή παρενοχλούσε μέσω μηνυμάτων την σταρ του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ.

Ο 55χρονος Τεξανός παραδέχτηκε ότι παρενοχλούσε με σεξουαλικά μηνύματα την σταρ των Indiana Fever και του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε φυλάκιση 2,5 ετών.

Ο Μάικλ Λιούις παραδέχθηκε την ενοχή του για κακούργημα για παρακολούθηση και πλημέλημα για παρενόχληση. Επίσης του επιβλήθηκε απαγόρευση επίσκεψης στο γήπεδο των Fever, αλλά και σε όλα τα γήπεδα που παίζει η ομάδα της Κλαρκ.

Οι εισαγγελείς τόνισε πως ο 55χρονος έστειλε πάνω από 800 απειλητικά μηνύματα από τις 12 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 11 Ιανουαρίου 2025, ενώ αγόρασε και εισιτήρια και για παιχνίδια του Butler που γνώριζε πως θα βρίσκεται η Κλαρκ.

NEWS: A Texas man who admitted to stalking Indiana Fever star Caitlin Clark was sentenced to 2 ½ years in prison for harassing her with threatening and sexually explicit messages.



