Ο Νίκλας Ελίασον θα μείνει για σημαντικό διάστημα εκτός δράσης λόγω ενός προβλήματος στο γόνατο και ο Μάρκο Νίκολιτς θα δεν θα τον υπολογίσει για τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια.

Ο Νίκλας Ελίασον είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό κόντρα στην Αμπερντίν και έτσι τέθηκε νοκ-άουτ με τον Ολυμπιακό, ωστόσο αναμένεται να μείνει για ακόμα περισσότερο καιρό εκτός δράσης.

Ο Σουηδός εξτρέμ θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν ήπιο καθαρισμό στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός πλάνων για τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια, καθώς υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τον έμπειρο εξτρέμ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ηλιούπολη (29/10, στις 15:30) για το Κύπελλο Ελλάδας, για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (2/11, στις 21:00), για την εντός έδρας μάχη κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League (6/11, στις 19:45) και το εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα (9/11 στις 17:30).

Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ είναι στις 23 Νοεμβρίου όταν και θα φιλοξενήσει τον Άρη για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε πως υπολογίζεται να επιστρέψει τότε αλλά χωρίς να είναι 100% σίγουρο.

Αναλυτικά τα ματς που χάνει ο Ελίασον: