ΑΕΚ: Τα παιχνίδια στα οποία ο Νίκολιτς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ελίασον
Ο Νίκλας Ελίασον είχε αποκομίσει έναν τραυματισμό κόντρα στην Αμπερντίν και έτσι τέθηκε νοκ-άουτ με τον Ολυμπιακό, ωστόσο αναμένεται να μείνει για ακόμα περισσότερο καιρό εκτός δράσης.
Ο Σουηδός εξτρέμ θα πρέπει να υποβληθεί σε έναν ήπιο καθαρισμό στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός πλάνων για τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια, καθώς υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τον έμπειρο εξτρέμ για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ηλιούπολη (29/10, στις 15:30) για το Κύπελλο Ελλάδας, για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (2/11, στις 21:00), για την εντός έδρας μάχη κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς στο Conference League (6/11, στις 19:45) και το εκτός έδρας ματς κόντρα στον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα (9/11 στις 17:30).
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Ο Ελίασον μπαίνει για καθαρισμό στο γόνατο
Η επόμενη επίσημη υποχρέωση της ΑΕΚ είναι στις 23 Νοεμβρίου όταν και θα φιλοξενήσει τον Άρη για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε πως υπολογίζεται να επιστρέψει τότε αλλά χωρίς να είναι 100% σίγουρο.
Αναλυτικά τα ματς που χάνει ο Ελίασον:
- Ηλιούπολη - ΑΕΚ
- ΑΕΚ - Παναιτωλικός
- ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς
- ΟΦΗ - ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.