Ο Λούκα Ντόντσιτς βρήκε τον δικό του τρόπο να τα βάλει με τη... στεφάνη.

Δεν άντεξε το παιχνίδι που του έπαιξε η στεφάνη ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος των Λέικερς αστόχησε με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Ο ίδιος αμέσως μετά το χαμένο σουτ, σήκωσε για λίγο το μεσαίο δάχτυλο προς το μέρος τη στεφάνη, θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκεια του για την κατάληξη της φάσης.

Δείτε τι έγινε

Luka just flipped off the rim because the ball didn't drop after the foul 😂



Doncic is too funny man pic.twitter.com/eUZdkuOBG1