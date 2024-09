Η Κέιτλιν Κλαρκ έγραψε ιστορία καθώς έγινε η παίκτρια με τους περισσότερους πόντους σε μια σεζόν από Rookie στο WNBA.

Οι Ιντιάνα Φίβερ επικράτησαν των Ντάλας Γουίνγκς με 110-109. Στον συγκεκριμένο αγώνα γράφτηκε... ιστορία καθώς η Κέιτλιν Κλαρκ έσπασε το ρεκόρ πόντων σε μια σεζόν από Rookie στο WNBA.

Η νεαρή σταρ, με το εκπληκτικό μακρινό σουτ, πέτυχε 35 πόντους με 6/14 τρίποντα, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής και έφτασε συνολικά τους 761 πόντους στην καριέρα της, αριθμό ο οποίος αποτελεί ρεκόρ για παίκτρια που διανύει την πρώτη της επαγγελματική χρονιά στο WNBA.

Η Σέιμον Ογκούστους ήταν εκείνη η οποία κατείχε τα... σκήπτρα αυτού του μεγάλου επιτεύγματος από το 2006 όπου τότε είχε φτάσει τους 744 πόντους σε μια σεζόν.

Caitlin Clark showed out on her career day 😤



35 PTS | 8 AST | 3 STL | 6-14 3PT pic.twitter.com/kZlaJIogml