Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στο Miami Open χωρίς να χάσει σετ, στον τελικό επιβλήθηκε επί της Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0.

H Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε την τέλεια πορεία κι έγινε πρωταθλήτρια στο Miami Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 26χρονη νίκησε στον τελικό την Τζέσικα Πεγκούλα με 7-5, 6-2, χωρίς να χάσει σετ κατέκτησε το τουρνουά κι έγινε η δεύτερη Λευκορωσίδα που γίνεται πρωταθλήτρια στο Miami Open μετά τη Βικτόρια Αζαρένκα το 2016.

Η Σαμπαλένκα έπαιξε τον 35ο τελικό της καριέρας της, κατακτώντας τον 19ο τίτλο της, οι 17 έχουν έρθει σε σκληρή επιφάνεια. Επίσης έφθασε στους 8 τίτλους σε WTA 1000, όσους έχει και η Μαρία Σαράποβα, στην 44η νίκη της απέναντι σε παίκτρια του Top 10 και στην 23η νίκη για το 2025.

Aryna Sabalenka’s reaction after beating Jessica Pegula to win the Miami Open.



Arms in the air.



Kiss to the sky.



3 top 10 players defeated this week… back to back to back.



Pure joy for the world #1. ❤️



pic.twitter.com/KfeYv3U5Lz