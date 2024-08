Απίστευτο και όμως... αληθινό αυτό που κάνει η Κέιτλιν Κλαρκ, ευστοχώντας σε τρίποντα από μεγαλύτερη απόσταση, σε σχέση με ότι έκαναν στις καλύτερες σεζόν τους οι Στεφ Κάρι και Ντέμιαν Λίλαρντ.

Η Κέιτλιν Κλαρκ είναι η Rookie που κουβαλά την περισσότερη συζήτηση και πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας στο WNBA. Και όχι άδικα, αφού η παίκτρια των Ιντιάνα Φίβερ κάνει συγκλονιστικά πράγματα στην πρώτη της επαγγελματική σεζόν.

Μεταξύ αυτών είναι και το μακρινό σουτ. Με την απόσταση να μην παίζει ρόλο για εκείνη. Η Κλαρκ αψηφά τα 6.75μ. από το τρίποντο και σουτάρει διαρκώς από πολύ πιο πίσω. Κάτι που γίνεται φανερό από το γραφικό που πόσταρε η ομάδα της στο twitter.

the @WNBA 3-point line is 22 feet, 1.75 inches.



the @NBA 3-point line is 23 feet, 9 inches.



Caitlin Clark leads the WNBA in longest average distance of made three-pointers this season at 28 feet, 1.1 inches, two feet further than any other player.



League of her own 😤 pic.twitter.com/7DLC5yhJYa