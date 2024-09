Η Έιτζα Γουίλσον συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Θεωρείται η κορυφαία παίκτρια στο WNBA τα τελευταία χρόνια, ενώ ήταν η ηγέτης και της Team USA που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η φοβερή και τρομερή Έιτζα Γουίλσον κατάφερε να γράψει ιστορία στη νίκη των Las Vegas Aces κόντρα στη Connecticut Sun. Η σταρ της ομάδας του Las Vegas τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους και έτσι έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τους 1000 πόντους σε μια σεζόν.

Έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του 2022 και του 2023 με τις Aces, ενώ το 2023 ήταν η MVP των τελικών. Και τις δύο αυτές σεζόν πήρε το βραβείο της κορυφαίας αμυντικού του WNBA. Mια σπουδαία παίκτρια.

A’JA WILSON BECOMES THE FIRST PLAYER IN WNBA HISTORY TO SCORE 1,000 POINTS IN A SINGLE SEASON 📈🤯 pic.twitter.com/gVCclwjBWP