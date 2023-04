Η Γκράινερ θα γράψει βιβλίο για τα όσα έζησε στις φυλακές της Ρωσίας, το οποίο θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2024.

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη στις 8 Δεκέμβρη, με τις ΗΠΑ να κάνουν ανταλλαγή κρατουμένου, αφήνοντας Ρώσο έμπορο όπλων. Tης είχε επιβληθεί ποινή 9 ετών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών και βρισκόταν στη φυλακή από τον Φεβρουάριο, όταν και συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Μόσχας. Όμως πλέον βρίσκεται και πάλι στη χώρα της.

Μάλιστα για την αποφυλάκιση είχαν μιλήσει και οι ΛεΜπρόν και Ντέιβις, αναφέροντας πως «η αδερφή μας πέρασε πολλά, την υποδεχόμαστε με ανοικτές αγκάλες». Η Αμερικανίδα μάλιστα ξεκίνησε και προπονήσεις τον Δεκέμβρη του 2023 και μένει να δούμε ποτε θα επιστρέψει στο παρκέ με τις Phoenix Mercury.

Η Γκράινερ θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο την δύσκολη εμπειρία της από τις φυλακές της Ρωσίας και έτσι θα γράψει βιβλίο για τα όσα πέρασε από τη σύλληψη της μέχρι και την αποφυλάκιση της τον περασμένο Δεκέμβρη. Το βιβλίο θα βγει σε κυκλοφορία την άνοιξη του 2024.

