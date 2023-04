Έτοιμη να ζήσει το όνειρο του WNBA είναι η Έλενα Τσινέκε που επελέγη στο Νο20 του WNBA draft από τις Ουάσινγκτον Μίστικς.

«Το όνειρό μου είναι το WNBA, αλλά είναι μακρινό ακόμη» δήλωνε στο Gazzetta η Έλενα Τσινέκε τον Ιανουάριο του 2022 και περίπου ενάμιση χρόνο αργότερα κατάφερε να φτάσει τον στόχο της!

Η Ελληνίδα γκαρντ επελέγη από τις Ουάσινγκτον Μίστικς στο Νο20 του φετινού draft και πλέον είναι έτοιμη να ζήσει την εμπειρία της αμερικανικής Λίγκας δίπλα στην Έλενα Ντέλε Ντον.

Η Τσινέκε, έχει φορέσει τις φανέλες του Αίαντα Ευόσμου, του Άρη και της Νίκης Λευκάδας και ολοκλήρωσε την παρουσία της στο κολέγιο USF ενώ είναι η πρώτη Ελληνίδα που καταφέρνει να βρει σταθμό σε αυτή τη διαδικασία!

With the No.20 pick, we select @ETsineke! pic.twitter.com/0pSZ3A1cdt