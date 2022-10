Αρκετές σημαντικές επιστροφές θα έχουμε τη σεζόν που έρχεται στο ΝΒΑ.

Δύο εβδομάδες έμειναν περίπου για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ και φέτος θα απολαύσουμε αρκετούς σημαντικούς παίκτες που είχαν λείψει πολύ τόσο από τις ομάδες τους, όσο και στους λάτρεις της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είναι και πάλι εδώ, έτοιμος να ενισχύσει τους Νάγκετς. Ο point guard του Ντένβερ έπαιξε ξανά σε ματς μετά από 539 μέρες κι αποθεώθηκε. Ο Καναδός υπέστη ρήξη χιαστού στις 12 Απρίλη του 2021 και έχασε όλη τη σεζόν που πέρασε, όμως πλέον είναι στις επάλξεις ξανά. Η σπουδαιότερη επιστροφή ποιοτικά αφορά τους Κλίπερς. O Kαουάι Λέοναρντ επέστρεψε στο παρκέ μετά 16 μήνες περίπου και η ομάδα του LA επικράτησε 102-97 των Μπλέιζερς σε φιλικό.

Ο Μπεν Σίμονς αγωνίστηκε στο παιχνίδι των Νετς με την... πρώην του, τους Σίξερς και έτσι γύρισε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από 476 ημέρες. Τέλος έχουμε και τον σταρ των Μπλέιζερς και ένας από τους κορυφαίους clutch players στο ΝΒΑ, τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, ο οποίος έπαιξε κόντρα στους Κλίπερς και πάτησε παρκέ μετά από 276 μέρες.

Σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες φέτος σε Δύση και Ανατολή με τόσες σημαντικές επιστροφές σε ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις για τη σεζόν 2022-23.

