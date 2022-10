Ο Τζαμάλ Μάρεϊ επέστρεψε στα ματς μετά από 539 μέρες στην αναμέτρηση των Νάγκετς με τους Θάντερ.

Πέρασε δύσκολα και αναγκάστηκε να μείνει αρκετό καιρό εκτός παρκέ, στερόντας από τους Νάγκετς μια αξιόπιστη λύση στα γκαρντ. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ όμως είναι και πάλι εδώ, δυνατός και έτοιμος. Ο point guard του Ντένβερ έπαιξε ξανά σε ματς μετά από 539 μέρες κι αποθεώθηκε. Ο Καναδός υπέστη ρήξη χιαστού στις 12 Απρίλη του 2021 και έχασε όλη τη σεζόν που πέρασε.

Πάτησε παρκέ κόντρα στους Θάντερ και έβαλε σκόραρε για τρεις από τη γωνία σε ένα σημαδιακό καλάθι που μπορεί να σημαίνει το restart του. Αν θυμίσει λίγα από αυτά που έκανε στη... φούσκα του 2020, τότε το Ντένβερ θα ζήσει μεγάλες στιγμές φέτος παρεα με τον σταρ Νίκολα Γιόκιτς.

Jamal Murray returns after 539 days ‼️



Glad to have him back. pic.twitter.com/4eWZ7G92KS