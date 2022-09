Οι Las Vegas Aces πήραν το πρώτο τους πρωτάθλημα στο WNBA, με την Μπέκι Χάμον να γράφει ιστορία.

Έχει θητεύσει δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς τους Σπερς και όταν ανέλαβε τον πάγκο της Las Vegas Aces έγινε χαμός. Πλέον η σπουδαία Μπέκι Χάμον δικαίωσε τις προσδοκίες, οδηγώντας τις Las Vegas Aces στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Η ομάδα από το Las Vegas επικράτησε με 78-71 του Κονέκτικατ και στον τέταρτο τελικό του WNBA και έτσι πανηγύρισε στο τέλος με 3-1 νίκες.

Η Χάμον κατάφερε να γίνει η μοναδική προπονητής που κατακτά το πρωτάθλημα στην πρώτη της σεζόν στο WNBA. Για τις Aces η Γκρέι είχε 20 πόντους και πήρε μαζί και το MVP των τελικών. Καλό ματς έκαναν και οι Ρίκινα Γουίλιαμς, όπως και η Πλαμ με 17 και 16 πόντους αντίστοιχα. Για τις ηττημένες ο Κόρτνεϊ Γουίλιαμς είχε 17 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σώσει την ομάδα της.

