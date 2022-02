Ο Κάιρι Ίρβινγκ το πανηγύρισε με την ψυχή του παρέα με τον πατέρα του μέσα στο Μιλγουόκι.

Οι Νετς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλο από το Μιλγουόκι, με τον Κάιρι Ίρβινγκ να κάνει ματσάρα, έχοντας 38 πόντους. Ο Uncle Drew ήταν ασταμάτητος και έβαλε τις κρίσιμες βολές στο τέλος, κάνοντας τη... ζημιά στους πρωταθλητές του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά το τέλος του ματς, ο σταρ των Νετς πανηγύρισε τη νίκη του, αγκαλιά με τον πατέρα του, ο οποίος μπήκε στο παρκέ για να δώσει δύναμη στον γιο του μετά από τη μεγάλη εμφάνιση. Ο πατέρας του Κάιρι δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά για τον γιο του και είχε ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο του για όσα έκανε στο παρκέ ο κανακάρης του.

Δείτε τι έγινε μετά τη λήξη του ματς στο Μιλγουόκι

Kyrie and his dad share a sentimental moment after the big win ❤️ pic.twitter.com/hRF4uAbU8D