ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Στο νοσοκομείο ο Λούντμπεργκ, έχασε τις αισθήσεις του!

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας εξασφάλισε, μεν τη συμμετοχή της στα ημιτελικά της VTB League έπειτα από τη νίκη επί της Νίζνι ωστόσο το ζήτημα έχει να κάνει με την κατάσταση του Γκάμπριελ Λούντμπεργκ.

Ο Δανός γκαρντ άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του στο ημίχρονο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Ο Λούντμπεργκ είναι στο νοσοκομείο. Άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του και τον πήγαμε αμέσως στο νοσοκομείο. Μην ξεχνάτε τα προβλήματά μας, είναι αρκετά. Ο Μπολομπόι ακόμη δεν μπορεί να αγωνιστεί. Θα έχουμε περιορισμένο ροτέισον στα επόμενα παιχνίδια μας» ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν.

Παρεμπιπτόντως, πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Νίζνι, παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου στη VTB League.

Our Newcomer of The Year @IffeLundberg got his reward before the Quarterfinal Game 3 vs Nizhny Novgorodpic.twitter.com/ZGNjpOIGWP

— VTB League (@VTBUL) May 15, 2021