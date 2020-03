Κορονοϊός: Τέλος η σεζόν στη VTB, εκκρεμούν οι θέσεις για EuroLeague & EuroCup! (pics)

Η VTB, στην οποία συμμετέχουν χώρες από τις Λευκορωσία, Ρωσία, Εσθονία, Καζακστάν, Λετονία και Πολωνία ήταν μια από τις τελευταίες ευρωπαϊκές λίγκες που πήραν μέτρα κατά του κορονοϊού.

Αρχικώς, τα παιχνίδια διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών και πρόσφατα ανακοινώθηκε η αναβολή των δραστηριοτήτων. Σήμερα πάντως η λίγκα φαίνεται πως σταματάει οριστικά για φέτος.

Το αποκάλυψε ο πρόεδρος της Άβτοντορ, τονίζοντας σχετικά: «Πριν από περίπου μισή ώρα αποφασίστηκε ότι η χρονιά στη VTB τελείωσε». Την είδηση επιβεβαίωσε και ο GM της Νίζνι.

Μένει να αποδειχθεί πως θα προκύψουν οι θέσεις για την EuroLeague και το EuroCup την επόμενη σεζόν.

But they clearly haven't decide rules of qualification to Euroleague & Eurocup to next season. GMs are talking different and self-excluding points at the moment

VTB League suspended it season, according to multiple club GMs (Avtodor, Niznhiy)

VTB League season is over according to the president of Avtodor Saratov

"Half an hour ago it was decided that the VTB League season is over” Vladimir Rodionov said on VK

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 26, 2020