Ζενίτ - Ντουμπάι 107-103: Ανατροπή στον ημιτελικό των 210 πόντων
Απίθανη ανατροπή από την Ζενίτ, με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης να επικρατεί της Ντουμπάι με 107-103 και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup της VTB League.
Η Ντουμπάι είχε τα ηνία για 30', όμως στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ζενίτ έκανε την μεγάλη ανατροπή και έγτασε στη νίκη, η οποία την στέλνει στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου περιμένει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (επικράτησε άνετα του Ερυθρού Αστέρα στον πρώτο ημιτελικό.
Να σημειωθεί πως ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη (25/9).
Κορυφαίοι για την Ζενίτ ήταν οι Πόιθρες (25π) και Ντιμιτρίεβιτς (23π, 8 ασίστ), ενώ για την Ντουμπάι οι Μούσα (25π), Κόντιτς (22π) και Μπέικον (21π) δεν ήταν αρκετοί.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 44-54, 72-83, 107-103
