Ερυθρός Αστέρας - ΤΣΣΚΑ 67-89: Σφαιρόπουλος vs Πιστιόλης σημειώσατε «διπλό» στον δρόμο για τον τελικό του Super Cup
Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup της VTB League, νικώντας τον Ερυθρό Αστέρα με 89-67 στα ημιτελικά.
Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της και επέβαλε τον ρυθμό της, με τον Τράιμπλ Μέλο να ξεχωρίζει στην επίθεση σημειώνοντας 19 πόντους. Πολύτιμη βοήθεια πρόσφερε και ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ οι Αστάπκοβιτς και Γουέαρ πρόσθεσαν από 14 πόντους έκαστος.
Αντίθετα, ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφαιρόπουλου παρουσίασε επιθετικά προβλήματα, με τον Τάισον Κάρτερ να είναι ο μοναδικός διψήφιος της δωδεκάδας με 12 πόντους.
Πλέον, η ΤΣΣΚΑ θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό, ο οποίος θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και την Dubai BC.
Τα δεκάλεπτα: 19-30, 39-47, 55-64, 67-89
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6, Ντόμπριτς 9, Ριβέρο 5, Νουόρα 2, Μονέκε 7, Πλάβσιτς, Μιλιένοβιτς 6 (1), Κάναν 5, Κάρτερ 12, Κάλινιτς 5, Εμπούκα 2, Οτζελέγε 8 (1)
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Πιστιόλης): Γουέαρ 14 (2), Ρουζέντσεβ 2 , Ούχοβ 14 (3), Αστάπκοβιτς 3, Ζαν-Σαρλ 16, Κλίβελαντ 6, Τζεκίρι 8, Γκάνκεβιχ 2, Τράιμπλ 19 (4), Καρπένκο, Αντόνοβ 2, Κουρμπάνοβ 2
