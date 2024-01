Ο Γουίλ Μπάρτον είναι πλέον παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μετά από πολυετή θητεία στο NBA.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Γουίλ Μπάρτον, σε μία συμφωνία διάρκειας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Έπειτα από 11 χρόνοα σταθερής παρουσίας στο NBA, ο 33χρονος γκαρντ που μπορεί να παίξει και στη θέση του φόργουορντ, θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του στην Ευρώπη.

Στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Ντένβερ Νάγκετς, Γουάσινγκτον Γουίζαρντς ενώ τελευταίος του σταθμός ήταν οι Τορόντο Ράπτορς.

🔴🔵 Guard/forward @WillTheThrillB5 (33 years old, 196 cm) signed a contract with our club until the end of this season. The agreement will come into force after the basketball player undergoes a medical examination in Moscow.



More info: https://t.co/Vbq6cqelIz pic.twitter.com/Cg6smdWash