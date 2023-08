Ο Αλέκσα Ραντάνοφ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρούνα, με τους Ρώσους να ανακοινώνουν την συμφωνία τους για έναν χρόνο.

Από την Ελλάδα, στη Ρωσία, για λογαριασμό της Ρούνα ο Ραντάνοφ. Ο Σέρβος θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στη VTB League, υπογράφοντας συμβόλαιο για έναν χρόνο. Την είδηση την έκανε γνωστή ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Ραντάνοφ μέτρησε με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 5,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στην Basket League, ενώ στο Basketball Champions League είχε 7,8 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.

Να σημειώσουμε πως ο Αλέκσα Ραντάνοφ ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Σερβίας για το Mundobasket 2023, αλλά «κόπηκε» από τον Σβέτισλαφ Πέσιτς από τη δωδεκάδα που θα πήγαινε στις Φιλιππίνες.

