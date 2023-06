Ο Αμάθ Μ'Μπαγιέ είναι το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον παίκτη.

Το ταξίδι του από την Τουρκία στην παγωμένη Μόσχα ετοιμάζεται να κάνει ο Αμάθ Μ'Μπαγιέ, που δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έπειτα από το «αντίο» του στην Αναντολού Εφές.

Ο 33χρονος φόργουορντ θα είναι κομμάτι της ΤΣΣΚΑ για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αφού υπέγραψε με τον ρωσικό σύλλογο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Ο Μ'Μπαγιέ ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ το μεσημέρι της Παρασκευής (30/06) και ανεβάζει επίπεδο την σύνθεση της ομάδας με την εμπειρία του.

⚡️ Amath M'Baye became a player of CSKA



🔴🔵 Forward Amath M'Baye (33 years old, 206 cm) joined our team. The contract with the French basketball player was signed until the summer of 2024.



More info: https://t.co/QrnmzntrSu pic.twitter.com/kFLVjLlAUG