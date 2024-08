Ο Άλεκσα Αβράμοβιτς θα συνεχίσει την καριέρα του στη VTB League για λογαριασμό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και όχι στο NBA όπως αποκάλυψε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Το όνομα του Άλεκσα Αβράμοβιτς συνδέθηκε με αρκετές ομάδες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, έχοντας μάλιστα κεντρίσει το ενδιαφέρον και από το NBA με τους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ατλάντα Χοκς να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Τελικά όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο 29χρονος γκαρντ από τη Σερβία θα ενεργοποιήσει την υπάρχουσα συμφωνία με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας φορώντας εκεί όπου θα έχει για προπονητή τον Ανδρέα Πιστιόλη. Ο Σέρβος γκαρντ δεν έκανε χρήση του NBA out που είχε ως όρο στο συμβόλαιό του με τη ρωσική ομάδα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αβράμοβιτς ως παίκτης της Παρτιζάν Βελιγραδίου στο επίπεδο της Euroleague είχε κατά μέσο όρο από 10,2 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 18:36 λεπτά εντός παρκέ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου αναδείχθηκε σε Καλύτερος Αμυντικός έχοντας παράλληλα 10,5 πόντους με 2,5 ριμπάουντ, 1,7 κλεψίματα και 3,2 ασίστ σε 19,9 λεπτά συμμετοχής.

