Ακόμα 9 ημέρες απομένουν για τον Αλέκσα Αβράμοβιτς, ώστε να δει αν μπορεί να κάνει χρήση της ρήτρας που έχει για να βρεθεί στο NBA, σύμφωνα με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς αναδείχθηκε ο καλύτερος αμυντικός στο τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων, κάνοντας για ακόμα ένα καλοκαίρι εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας.

Ο γκαρντ των Σέρβων, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με τη χώρα του, είχε ήδη υπογράψει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, προτού ταξιδέψει στη Λιλ και το Παρίσι. Έτσι, ο πρώην παίκτης της Παρτίζαν γνώριζε ποια θα είναι η επόμενη μπασκετική του στέγη.

Με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ωστόσο, να αποκαλύπτει σε tweet πως υπάρχει στο συμβόλαιό του συγκεκριμένη ημερομηνία, μέχρι την οποία θα μπορεί να βρει ομάδα στο NBA. Συγκεκριμένα, ο Αβράμοβιτς έχει ακόμα 9 ημέρες, έως τις 20 Αυγούστου, που διατηρεί δικαίωμα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με ομάδα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο και έτσι, μένει να φανεί αν ο Σέρβος κεντρίσει το ενδιαφέρον σε κάποιο κλαμπ του NBA και μετακομίσει εκεί...

