Η Ζενίτ ανακοίνωσε επισήμως τον προδιαγεγραμμένο τερματισμό της συνεργασίας της με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Το διαφαινόμενο «διαζύγιο» μεταξύ του συλλόγου της Αγίας Πετρούπολης και του Λιθουανού φόργουορντ απέκτησε επίσημη μορφή. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έφτασε εν τέλει σε συμφωνία με τους Ρώσους για την λύση του συμβολαίου του, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις.

Ο Κουζμίνσκας μέτρησε 5 πόντους και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 22 εμφανίσεις στη φετινή Euroleague κι εσχάτως διεκδίκησαν την υπογραφή του σύλλογοι από την Ιταλία.

Εντούτοις, ο 32χρονος αθλητής δεν τα έβρισκε μέχρι πρότινος με την Ζενίτ ως προς την διακοπή του deal, κάτι που συνέβη τελικά με καθυστέρηση και αυτομάτως κάνει διαθέσιμο στην αγορά τον πρώην παίκτη των Αρμάνι Μιλάνο, Μάλαγα και Νικς, μεταξύ άλλων.

🏀 BC Zenit and @MKuzminskas decided to terminate the contract early by the agreement of the parties.



We thank Mindaugas and wish Him good luck! pic.twitter.com/oCqEqIol4N