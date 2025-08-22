Κατσίβελης: «Δώσαμε την καρδιά μας στο παρκέ για να πάρουμε τη νίκη»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης στάθιηκε στην προσπάθεια της Εθνικής για να έρθει η νίκη κόντρα στην Ιταλία.

Η Εθνική δεν πτοήθηκε από τις απουσίες των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου και κατάφερε να επικρατήσει με 76-74 σε φιλικό για του τουρνουά Ακρόπολις.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε μετά το τέλος του ματς στους εκπροσώπους του Τύπου και στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα Ο γκαρντ της ΑΕΚ και της Ελλάδας είχε 6 πόντους (2/3 δίποντα), 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αναλυτικά

«Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για εμάς. Παρά τις απουσίες μπορέσαμε να επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο, δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε το ματς. Πιστεύω και στο πρώτο μέρος είχαμε τις ευκαιρίες, απλά δεν μπήκαν τα σουτ. Στο δεύτερο δημιουργήσαμε καλύτερες συνθήκες και ήμασταν πιο εύστοχοι. Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη.

Η Ιταλία είναι μία πολύ σκληρή ομάδα, πολύ αθλητική, είδαμε τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με την άμυνα της. Πιστεύουμε θα είναι πολύ πιο σκληρή στο επίσημο παιχνίδι.

Είχαμε τις απουσίες και όλα τα παιδιά που μπήκαν έβγαλαν ενέργεια. Δώσαμε την καρδιά μας στο παρκέ για να πάρουμε τη νίκη. Η άμυνα της Ιταλίας θέλησε να μας σταματήσει τη δημιουργία. Βάλαμε τα σουτ και πήραμε το παιχνίδι. Ήταν το πιο σκληρό παιχνίδι, ίσως συγκρίνεται μόνο με αυτό της Σερβίας στην Κύπρο. Οι ομάδες είναι πιο έτοιμες».