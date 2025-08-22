Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ιταλία - Ελλάδα 74-76: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
Μπορεί να μην είχε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου στο ρόστερ της για το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία, όμως η Ελλάδα έκλεισε με ακόμα μία νίκη το Τουρνουά Ακρόπολις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει EuroBasket 2025.
Η Εθνική με πρώτο σκόρερ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πέτυχε 14 πόντους και ήταν καθοριστικός στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 76-74. Διψήφιοι και οι Κώστας Παπανικολάου (11π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (10π.), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (10π.), ενώ πολύ θετική ήταν και η εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη.
Ιταλία - Ελλάδα: Τα highlights
