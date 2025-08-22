Δείτε τα highlights από τη νίκη της Εθνικής επί της Ιταλίας στο κλείσιμο της αυλαίας του Τουρνουά Ακρόπολις.

Μπορεί να μην είχε τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου στο ρόστερ της για το παιχνίδι απέναντι στην Ιταλία, όμως η Ελλάδα έκλεισε με ακόμα μία νίκη το Τουρνουά Ακρόπολις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει EuroBasket 2025.

Η Εθνική με πρώτο σκόρερ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πέτυχε 14 πόντους και ήταν καθοριστικός στο δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 76-74. Διψήφιοι και οι Κώστας Παπανικολάου (11π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (10π.), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (10π.), ενώ πολύ θετική ήταν και η εμφάνιση του Κώστα Αντετοκούνμπο με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 3 λάθη.