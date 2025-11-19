Παυλοπούλου: «Από αυτό το παράθυρο κρατάμε τις νίκες που είναι πάρα πολύ σημαντικές»

Η Εθνική γυναικών έκλεισε τον πρώτο γύρω των «παραθύρων» των προκριματικών, ενόψει του Eurobasket 2027, με συνολικό αντίκτυπο δύο νίκες και μία ήττα. Η Πηνελόπη Παυλοπούλου και η Άρτεμις Σπανού, έκαναν τον απολογισμό και μίλησαν για τους αγώνες της Εθνικής.

Πιο συγκεκριμένα οι δύο διεθνείς συμφώνησαν σε δύο πράγματα: α) Οι δύο νίκες διατηρούν την Ελλάδα εντός του στόχου που έχει και β) Πρέπει να δουλέψει περισσότερο στην άμυνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Παυλοπούλου:

«Παρ’ όλο που κάναμε την κακή εντός έδρας ήττα στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία, είμαστε μέσα στο πλάνο μας», γενικά, η εικόνα μας δεν ήταν όσο καλή θα θέλαμε. Επιθετικά βρίσκαμε πολλές λύσεις και ήμασταν αρκετά φορμαρισμένες, από την άλλη όμως η άμυνα μας θέλει βελτίωση, γιατί σε βάθος χρόνου ξέρουμε ότι η ταυτότητά μας ως Εθνική Ελλάδας είναι το πάθος που βγάζουμε και η συγκέντρωση στην άμυνα. Πρέπει να βελτιώσουμε τα μικρά λάθη που κάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης. Επίσης, πρέπει να βελτιώσουμε τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ που δίνουν δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους, και να κάνουμε πιο σωστά τα φάουλ ώστε να μην οδηγούν σε βολές αλλά να οδηγούν την μπάλα στο πλάι. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, που μόνο λεπτομέρειες δεν είναι. Έχουν μεγάλη σημασία. Από αυτό το παράθυρο κρατάμε τις νίκες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς γιατί είμαστε εντός πλάνου για την πρόκριση, και ανυπομονούμε να μαζευτούμε ξανά τον Μάρτιο του 2026, εύχομαι με καλύτερη εικόνα στο αμυντικό κομμάτι, και ακόμα περισσότερα θετικά αποτελέσματα».

Αναλυτικά όσα είπε η Σπανού:

«Είδαμε πώς πρέπει να παίζουμε. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε πολλά πράγματα στην άμυνα μας. Ατομικά αλλά και ομαδικά. Οι συγκεκριμένοι αγώνες μάς βοήθησαν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε στην πορεία”, είπε χαρακτηριστικά η αρχηγός της Εθνικής Γυναικών και συμπλήρωσε. Κρατάμε ότι η ομάδα πήρε μια δυο πολύ σημαντικές νίκες. Στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε να πετύχουμε τρεις!».