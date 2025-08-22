Τουρνουά Ακρόπολις 2025, Ιταλία - Ελλάδα: Τολιόπουλος υψώνει, Κώστας Αντετοκούνμπο καρφώνει (vid)
Βασίλης Τολιόπουλος και Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσαν θέαμα στο παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία για το Τουρνουά Ακρόπολις. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το EuroBasket 2025, αφού θα είναι αντιμέτωπες στην πρεμιέρα, με τους δύο παίκτες να βγάζουν μια πολύ όμορφη συνεργασία.
Ο Τολιόπουλος είδε τον Κώστα Αντετοκούνμπο που βυθίστηκε και του ύψωσε την μπάλα. Ο νέος σέντερ του Ολυμπιακού, έχει τα αθλητικά προσόντα να τελειώνει τέτοιες φάσεις και το απέδειξε, χαρίζοντας θέαμα στο ΟΑΚΑ.
Η όμορφη συνεργασία Τολιόπουλου - Αντετοκούνμπο
